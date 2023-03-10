В ЦРУ назвали самый критичный период конфликта на Украине: "Сейчас будет решаться все"

Глава ЦРУ Бернс назвал следующие шесть месяцев самыми критичными для конфликта на Украине

Следующие полгода будут самым критичным периодом конфликта на Украине, когда будет решаться все. Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.

"В контексте разведданных следующие несколько месяцев — четыре, пять, шесть — станут критичными на поле боя на Украине", — сказал он во время слушаний в комитете Конгресса.

В ЦРУ считают, что российские военные смогут добиться тактических успехов, но этого будет недостаточно для победы в начатой спецоперации.

С Бернсом не согласились его соотечественники. Так, министр армии США Кристин Вормут заявила, что украинский конфликт может закончиться только через пару лет, а замминистра обороны Колин Каль уверен, что траектория развития ситуации не поддается прогнозированию, пишет РИА Новости. По его мнению, кризис может закончиться как через шесть месяцев, так и через два или три года.