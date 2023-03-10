В ЦРУ назвали самый критичный период конфликта на Украине: "Сейчас будет решаться все"
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Следующие полгода будут самым критичным периодом конфликта на Украине, когда будет решаться все. Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.
"В контексте разведданных следующие несколько месяцев — четыре, пять, шесть — станут критичными на поле боя на Украине", — сказал он во время слушаний в комитете Конгресса.
В ЦРУ считают, что российские военные смогут добиться тактических успехов, но этого будет недостаточно для победы в начатой спецоперации.
С Бернсом не согласились его соотечественники. Так, министр армии США Кристин Вормут заявила, что украинский конфликт может закончиться только через пару лет, а замминистра обороны Колин Каль уверен, что траектория развития ситуации не поддается прогнозированию, пишет РИА Новости. По его мнению, кризис может закончиться как через шесть месяцев, так и через два или три года.