США всерьез недооценили РФ в конфликте с Украиной, заявил бывший советник главы Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.

"Вопреки ранним надеждам и ожиданиям, Россия не потерпела внутреннего краха и не уступила коллективным требованиям Запада о смене режима в Москве, поэтому США терпят неудачу в противостоянии с Россией", — заявил он.

В США не учли, что в России сплоченное общество, не заметили вовремя скрытого военного потенциала РФ, а также ее полный иммунитет к каким бы то ни было санкциям.

Ранее США использовали американскую военную мощь в конфликтах со слабыми противниками в развивающихся странах, отмечает РИА Новости. На этот раз все иначе, утверждает Макгрегор, поскольку Белый дом решил использовать Украину для борьбы против России.