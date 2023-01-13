У поляков сдало терпение: в Люблине избили украинских беженцев и потребовали от них срочно вернуться домой, на Украину

Семью украинских беженцев жестоко избили в польском Люблине, что вызвало "бурю" среди их соотечественников, сообщает местная газета Dziennik Wschodni.

Инцидент произошел в центре города на автобусной остановке, когда беженка по имени Оксана, ее 27-летняя беременная дочь и 13-летний сын возвращались с прогулки. Со слов пострадавшей, к ним подошли двое мужчин, которые попросили сигарету.

"Из нас никто не курит. Об этом им сказала дочь. Она говорит по-польски, но с украинским акцентом. Услышав это, они стали агрессивными", - рассказала Оксана, добавив, что ругань сопровождалась нецензурной бранью и требованиями возвращаться на родину.

Когда ее несовершеннолетний сын захотел вызвать полицию, агрессивные мужчины попытались вырвать у него телефон, опрокинули его на землю и стали бить по голове, женщин, попытавшихся защитить ребенка, также избили.

Вся семья оказалась в больнице.