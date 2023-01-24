РИА "Новости": Армии стран Европы уже готовятся к вторжению на территорию России

Успешные действия ВС РФ в зоне спецоперации на Украине поставили Запад и ЕС перед жестким выбором: сдаваться и признавать поражение или же ввязываться в войну с Россией по полной программе. Об этом сообщила обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

При этом она подчеркнула, что страны коллективного Запада перестали прикрывать свои действия отговорками "здесь воюем, здесь не воюем, здесь Украине помогаем", а перешли к непосредственной подготовке своих армий к вторжению на российскую территорию.

При всем этом в Европе и США отлично понимают, что открытое вмешательство армий в конфликт - путь к ядерном конфликту.

Представитель западной прессы Саймон Тисдолл (обозреватель газеты The Guardian) предлагает пушечному "мясу" из Евросоюза не бояться, поскольку эскалация украинского военного конфликта всё равно неизбежна из-за наращивания Западом поставок вооружения Киеву.

