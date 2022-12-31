Праздничный подарочек: Британская разведка доложила о скором ракетном ударе РФ по Украине невиданной мощности

Вооружённые силы Российской Федерации планируют сделать неожиданный "подарок" ВСУ в честь Нового года в виде массированного ракетного удара. Об этом заявила разведка Великобритании, ссылаясь на свои данные. По мнению аналитиков, русский удар будет невиданной ранее мощи.

Несмотря на закономерности в 7-10 дней в частоте ударов ВС РФ, в Британии уверены, что в канун нового года Россия сделает "подарок" украинским военнослужащим, нанеся очередной удар экстерном.

Подобный стратегический ход подорвёт уверенность ВСУ и моральный дух украинских солдат. Напомним, что предыдущий массированный удар был совершён в четверг 29 декабря.