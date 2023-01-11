Полиция арестовала 52-летнюю беженку с Украины, которая кормила приемных детей собачьими фекалиями

Полиция Польши арестовала 52-летнюю беженку с Украины, которая кормила своих приемных детей фекалиями. Еще весной прошлого года беженка покинула Незалежную, прихватив с собой приемных детей. В польской прокуратуре уверены, что еще на родине женщина измывалась над несовершеннолетними.

Следователи установили, что украинка била детей, вырывала волосы, пускала в ход для истязаний разные предметы, включая сковороду. В рот детям при крике или несогласии она заталкивала пеленки с калом и мочой, заставляла съедать фекалии собак.

А вот нормальной еды детям почти не давали. Вес девочки 5 лет составляет всего 12 килограмов, а 9-летний мальчик и вовсе не есть, пока "мама" не разрешит.

Вину украинка признала лишь частично. Ее взяли под стражу на три месяца.