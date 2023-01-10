Полячка выгнала из дома украинскую беженку с дочкой из-за пельменей

Жительница Польши "по зову сердца" приняла у себя украинскую беженку с дочкой. А сейчас она выставила их на улицу из-за... пельменей, пишет Noizz.pl.

Сама полячка работает поваром. Она попросила беженку из Незалежной готовить еду на продажу - украинский борщ и пельмени. Они сделали красивые фото еды и начали размещать объявление в соцсетях. Украинка лепила пельмени, а хозяйка занималась упаковкой и развозом едфы покупателям.

Однако заказов оказалось слишком много, сообщает РИА Новости.

Полячка заявила, что украинка начала устанавливать свои порядки, превратив кухню в производственную площадку. По словам хозяйки дома, она совершила большую ошибку, связываясь с украинцами.