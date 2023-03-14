"Напомнить, за что хлопцы сражаются": в США предложили вручать бойцам ВСУ портрет Зеленского с деньгами и медали НАТО
Фото: 49000.com.ua
Ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен предложил каждому раненому солдату ВСУ вручать медаль НАТО и фото президента страны Владимира Зеленского с деньгами в руках. Об этом он написал в социальной сети.
"Я считаю, что каждый раненный в бою солдат ВСУ должен быть награжден медалью НАТО с американским флагом и портретом Зеленского, держащего мешки с деньгами, чтобы напомнить им, за что они сражаются", — призвал американский ветеран.
При этом бывший американский военный отметил, что молится за безопасность россиян и за то, чтобы наконец украинцы прекратили воевать "вопреки своим интересам в угоду Западу".