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"Напомнить, за что хлопцы сражаются": в США предложили вручать бойцам ВСУ портрет Зеленского с деньгами и медали НАТО

Ветеран ВС США призвал вручать бойцам ВСУ медаль НАТО и фото Зеленского с деньгами
"Напомнить, за что хлопцы сражаются": в США предложили вручать бойцам ВСУ портрет Зеленского с деньгами и медали НАТО

Фото: 49000.com.ua

Ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен предложил каждому раненому солдату ВСУ вручать медаль НАТО и фото президента страны Владимира Зеленского с деньгами в руках. Об этом он написал в социальной сети.

"Я считаю, что каждый раненный в бою солдат ВСУ должен быть награжден медалью НАТО с американским флагом и портретом Зеленского, держащего мешки с деньгами, чтобы напомнить им, за что они сражаются", — призвал американский ветеран.

При этом бывший американский военный отметил, что молится за безопасность россиян и за то, чтобы наконец украинцы прекратили воевать "вопреки своим интересам в угоду Западу".

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