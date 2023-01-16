Обозреватель РИА Новости Елена Караева учерена, что основной темой Всемирного экономического форума в Давосе станет полное уничтожение России.

Караева отметила, что накануне встречи в Швейцарии Еврособз проинформировал о работе над "юбилейным" 10-м пакетом санкций против РФ. По мнению обозревателя, это - не случайное стечение обстоятельств, а часть плана, который обсудят в Давосе, направленного на полное уничтожение РФ как государства.

