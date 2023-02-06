"Мы не знаем, кто они": американский пилот заявил, что над военными базами США появились пугающие аномалии

Летчик-истребитель из США, офицер Райан Грейвс в интервью The Hill сообщил о "неопознанных аномальных явлениях" над военными объектами США.

"Объекты, демонстрирующие исключительные возможности, регулярно пролетают над нашими военными объектами и полигонами. Мы не знаем, кто они, и не можем смягчить их присутствие", - заявил пилот.

По словам Грейвса, подтвердить его слова могут еще 50-60 человек из числа сослуживцев.