"Мы не знаем, кто они": американский пилот заявил, что над военными базами США появились пугающие аномалии
Фото: ufos-disclosure.blogspot.com
Летчик-истребитель из США, офицер Райан Грейвс в интервью The Hill сообщил о "неопознанных аномальных явлениях" над военными объектами США.
"Объекты, демонстрирующие исключительные возможности, регулярно пролетают над нашими военными объектами и полигонами. Мы не знаем, кто они, и не можем смягчить их присутствие", - заявил пилот.
По словам Грейвса, подтвердить его слова могут еще 50-60 человек из числа сослуживцев.
"Неопознанные аномальные явления" - это проблема национальной безопасности, и нам срочно нужно больше данных", - резюмировал Грейвс.