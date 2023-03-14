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Мужчина взял в аренду козу для необычной цели и испортил отношения со своей супругой

Reddit: мужчина взял в аренду козу, чтобы избавиться от травы во дворе, и поссорился с женой
Мужчина взял в аренду козу для необычной цели и испортил отношения со своей супругой

Фото: kamgosplem.ru

Пользователь Reddit под ником Goat-rentor решил взять в аренду козу для необычной цели и в результате испортил отношения с супругой. Благоверной сильно не понравилась реакция соседей на животное.
Мужчина признался, что за 20 долларов одолжил козу у товарища, чтобы та съела траву в его дворе.

Мужчина не любит шум газонокосилки и запах срезанной травы и бензина, а также до сих пор страдает из-за давней травмы плеча.
Жена не может взяться за это, потому что во время прошлой попытки подстричь газон она упала в озеро. Идея о том, чтобы траву съела коза, показалась ему удачной. Животное действительно отлично справилось с задачей, а он избавился от головной боли из-за шума газонокосилки.

Но жена не оценила альтернативный способ привести газон в порядок и поссорилась с супругом. Она считает, что мужчина выставил их "странными деревенщинами" перед соседями. Кроме того, теперь супруга говорит, что можно нанять лошадь для перевозки продуктов или курицу для мытья окон, если в доме нет мужчины, способного на это. Теперь он сомневается, что правильно поступил, когда привел во двор козу.

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