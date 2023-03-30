Медики обнаружили совершенно новое заболевание, которое встречается у 30% женщин, перенесших кесарево сечение

Медики-исследователи Университета Амстердама нашли новое заболевание, которое развивается примерно у 30% женщин, перенесших кесарево сечение. Результаты научных изысканий представлены в JAMA Network Open.

Исследователи установили, что более 30% женщин, которые рожали путем кесарева сечения, долгое время страдают от болей в животе и проблем с зачатием. Это связано с наличием аномального рубца на стенке матки.

До сегодняшнего исследования врачи отмечали эти симптомы, но не видели связи между кесаревым сечением и трудностями с зачатием после него.

Ученые считают, что женщины должны быть проинформированы о существовании заболевания до проведения кесарева сечения, чтобы они могли, если это возможно, учитывать это в процессе принятия решения.