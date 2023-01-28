"Красотуля каких поискать": пограничники поймали уклониста с Украины, который притворялся знойной красоткой-женщиной

На границе с Венгрией украинские пограничники задержали трех уклонистов, один из которых для пущей маскировки притворялся женщиной. Об этом в субботу, 28 января, сообщил Telegram-канал пограничной службы Украины.

"Вчера трое мужчин пытались незаконно пересечь границу с Венгрией вне пунктов пропуска. Все они оказались военнообязанными, при этом один из них до последнего пытался притворяться женщиной. В конце концов, он признался в обмане", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что теперь всех троих ждет встреча с работниками территориального центра комплектования.