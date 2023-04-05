"Груз-200" из генералов США с Украины стал сенсацией, о которой НАТО не информирует

Колонна с трупами погибших генералов из США и стран НАТО отправилась с Украины. Погибших наставников ВСУ везут на родину для захоронения. Однако Белый дом и НАТО предпочитают молчать, хотя, считают эксперты, и бьются в истерике.

Погибшие - высокопоставленные офицеры из США, Польши, Британии. Все они погибли в подземном бункере, который накрыли гипервуковыми "Кинжалами" ВС РФ в качестве возмездия за диверсию и теракт ВСУ в Брянской области в начале марте.