Новости мира
· Служба новостей

Французский волонтер Адриан Боке, освещавший события на Донбассе, после покушения на него запросил политического убежища в РФ

Французский волонтер Адриан Боке, освещавший события на Донбассе, после покушения на него запросил политического убежища в РФ

Фото: РИА Новости

Француз Адриан Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера, попросил Москву предоставить ему политическое убежище, сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник.

"Бывший французский военный Адриан Боке обратился к российским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище", — уточнил собеседник агентства.

Прошлой осенью на бывшего военного, который освещал события в Донбассе, совершили покушение в Стамбуле. Двое мужчин напали на Боке с ножом, однако ему удалось скрыться от преступников. Позже француз сообщил РИА Новости, что нападение на него организовали агенты СБУ.

Весной 2022 года он приезжал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера. После поездки Боке заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений, совершаемых ВСУ. По словам француза, он видел, как украинская сторона готовила инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости мира

день назад

В Сети опубликовали обнаженные фото герцогини Кейт Миддлтон и доказательства измен принца Уильяма

Новости России

8 часов назад

В женском монастыре разразился сексуальный скандал: там детей водили к козам

Новости России

20 часов назад

Казнить нельзя помиловать: украинские олигархи готовят покушение на президента Украины Владимира Зеленского

Новости России

день назад

Самолет с пассажирами рухнул из-за обледенения, погибли люди

Полезное

2 дня назад

Льготную ипотеку продлили: зачем это сделали и кто от неё в выигрыше?

Профи - лайф-коучинг жизни

Новости России

8 часов назад

"Мы даже позывные друг друга не запоминаем - какой смысл?": боец ВСУ признался, что в Соледаре погибших уже даже не считают

Новости Казани

23 часа назад

В татарстанском нацбатальоне "Алга" появился необычный боец, предупреждающий бойцов о посторонних

Новости России

4 часа назад

Легендарный комбат "Востока" Ходаковский призвал не радоваться взятию Соледара
Новости Казани
7 часов назад

В Казани ночью пожилая семейная пара пострадала на пожаре в частном доме

В Казани ночью пожилая семейная пара пострадала на пожаре в частном доме

Новости мира

51 минуту назад

Французский волонтер Адриан Боке, освещавший события на Донбассе, после покушения на него запросил политического убежища в РФ

Новости Казани

час назад

29-летний житель Казани украл кольцо за 76 тысяч рублей в ювелирном магазине в Сочи

Новости Казани

2 часа назад

В Казани в зооботсаду гориллам и шимпанзе выдали пледы для согрева

Новости России

2 часа назад

Приказ ФСБ запретить выезд мужчинам из РФ с 9 января: в Кремле прокомментировали эту ситуацию
В Татарстане заместитель главы Минстроя Ринат Абдуллин покинул свой пост

Новости Казани

4 часа назад

В Татарстане через 20 лет удалось раскрыть убийство 17-летнего парня

Новости Казани

4 часа назад

Хоккеист ХК «Ак Барс» сознался, что отдавал деньги на «подкуп» вора в законе Ромы Сыча

Новости Казани

5 часов назад

В Татарстане назначили нового министра по делам молодежи: им стал Ринат Садыков
Фрикаделек нет, игрушки акулы тоже, а вот мебель найдется: казанцам показали, кто заменит излюбленную Икею