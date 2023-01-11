Французский волонтер Адриан Боке, освещавший события на Донбассе, после покушения на него запросил политического убежища в РФ

Француз Адриан Боке, посещавший Донбасс в качестве волонтера, попросил Москву предоставить ему политическое убежище, сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник.

"Бывший французский военный Адриан Боке обратился к российским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище", — уточнил собеседник агентства.

Прошлой осенью на бывшего военного, который освещал события в Донбассе, совершили покушение в Стамбуле. Двое мужчин напали на Боке с ножом, однако ему удалось скрыться от преступников. Позже француз сообщил РИА Новости, что нападение на него организовали агенты СБУ.

Весной 2022 года он приезжал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера. После поездки Боке заявил, что стал свидетелем множества военных преступлений, совершаемых ВСУ. По словам француза, он видел, как украинская сторона готовила инсценировку массовых убийств мирного населения в Буче.