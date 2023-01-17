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"Фатальная ошибка": одно предупреждение Кремля Лондону до полусмерти перепугало британцев

"Фатальная ошибка": одно предупреждение Кремля Лондону до полусмерти перепугало британцев

Фото: interfax.ru

Читателей британского издания Daily Mail не на шутку перепугала реакция пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова на решение Великобритании отправить ВСУ 14 танков Challenger 2.

Накануне Песков заявил, что запланированные к поставке Британией машины горят и будут гореть, как и все остальные, цели спецоперации будут достигнуты.
Обозреватель Daily Mail Крис Джеверс в статье для издания назвал высказывание пресс-секретаря Путина "угрозой Британии".

"Глупое правительство Великобритании, неужели отправка ударного оружия поможет завершить конфликт?" — написал в комментариях один из читателей. Другой согласился и добавил, что Британия допускает "фатальную ошибку".
"Это фатальная ошибка", — добавил пользователь под ником harry200.
"Россия нанесет ответный удар, и мы будем первыми в их списке", - считают британцы.

Ранее о поставке танков сообщили в офисе британского премьера Риши Сунака, это произойдет в ближайшие недели.

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