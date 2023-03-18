Экс-разведчик США: Зеленский сбежит с Украины, чтобы не быть убитым офицерами ВСУ

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер проинформировал, что президент Украины Владимир Зеленский уже совсем скоро вынужден будет бежать из своей страны, чтобы не быть ликвидированными своими же, украинскими, офицерами.

По мнению эксперта, украинский лидер проигрывает, а потому он в ближайшее время может сбежать из страны. При этом последние приказы, которые привели к гибели сотен и тысяч военных, вряд ли сойдут с рук Зеленскому.

Риттер считает, что у Зеленского есть шанс уехать со своей семьей за границу и прожить нормальную жизнь в случае если он сможет доказать в суде, что не совершил военных преступлений.