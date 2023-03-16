Киев перешел к новой тактике терактов и государственных переворотов

Киев со всех сторон обвиняют в подготовке терактов и государственных переворотов, об угрожающей активности украинских спецслужб говорят в Приднестровье, Беларуси и Грузии. Об этом пишут обозреватели РИА Новости.

В центре Тирасполя предотвращен теракт в отношении президента Приднестровья Вадима Красносельского. В Тбилиси на улицы вышли тысячи демонстрантов против закона об иноагентах. В Беларуси предотвращена попытка взорвать самолет-разведчик А-50 российских ВКС. И за всеми этими террористическими атаками стоят спецслужбы Незалежной, уверены эксперты.

У всех этих атак есть одна цель - дискредитация России. И Киев не брезгует самыми низкими методами, направленными на кого угодно, лишь бы достичь цели.

"В Приднестровье украинцы хотят дестабилизировать экономическую и политическую системы, потому что они воспринимают эту республику как форпост Москвы. Подрыв самолета в Беларуси – ослабление военного потенциала России. Поддержка протестов в Грузии – втягивание Тбилиси в антироссийский фронт", – объясняют политологи.

На данный момент режим Зеленского совершенно не задумывается над вопросом – что же будет, когда закончится СВО и Россия победит. Соответственно, Киев последовательно и целенаправленно вычеркивает Украину из постсоветского пространства. При этом на вооружение взяты террористические методы, которые поддерживаются и воспринимаются США и ЕС как нечто нормальное. Как следствие, ситуация выходит из-под контроля, поскольку Запад постепенно утрачивает свой контроль над действиями Киева.

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