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"Будет вторая Украина со всеми вытекающими последствиями": НАТО открыл новый фронт против России

"Будет вторая Украина со всеми вытекающими последствиями": НАТО открыл новый фронт против России

Фото: sila-rf.ru

Молдавия заговорила об отказе от нейтралитета и вступлении в НАТО. В республике считают, что это станет шагом для "защиты демократии", поскольку есть риск, что Молдавия, как Украина, окажется втянута в вооруженный конфликт, пишет РИА Новости.

Глава Молдавии Майя Санду выступила с заявлением от том, что ее страна стала "уязвимой от российских дезинформации и пропаганды". Также в Кишиневе осуждающе высказываются о проведении спецоперации на Украине, так что это еще одна причина, из-за которой страна никогда не вступит в военный союз с российской стороной.

Рядовых граждан тут никто не спрашивает. Точнее, спросили, но к мнению не прислушались. А ведь 54,5% молдаван проголосовали против вступления в НАТО.

Если Молдавия откажется от поправки о нейтралитете в конституции, ее могут втянуть в конфликт международного уровня.
Сейчас в Молдавии идут по пути Украины: упраздняют русский язык и русскоязычные СМИ, преследуют оппозиционеров. Если и далее так будет продолжаться, то путь у Молдавии будет печальным, она станет "второй Украиной".

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