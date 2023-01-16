Американский генерал заявил, что США теперь сами будут готовить новобранцев ВСУ для крупного наступления против России
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В Пентагоне принято решение сменить цели обучения новобранцев в украинской армии. Курс обучения будет усложнен, в него введут элементы общевойскового боя, чтобы эффективно подготовить новую смену украинских бойцов к крупному наступлению на позиции ВС РФ.
Об этом рассказал председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в интервью The Washington Post.
"Мы хотим, чтобы украинцы могли успешно защищать свою страну. Украина только и делает, что пытается захватить потерянные территории. [Их обучение] будет происходить на протяжении от пяти до восьми недель", — рассказал генерал о начале обновленного курса обучения для 500 украинских военных, которые недавно прибыли на полигон Графенвер в Германии.