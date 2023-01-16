Американский генерал заявил, что США теперь сами будут готовить новобранцев ВСУ для крупного наступления против России

В Пентагоне принято решение сменить цели обучения новобранцев в украинской армии. Курс обучения будет усложнен, в него введут элементы общевойскового боя, чтобы эффективно подготовить новую смену украинских бойцов к крупному наступлению на позиции ВС РФ.

Об этом рассказал председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в интервью The Washington Post.