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American Spectator: всего одно заблуждение Джо Байдена о Путине может привести к Третьей мировой войне

American Spectator: всего одно заблуждение Джо Байдена о Путине может привести к Третьей мировой войне

Фото: открытые источники

Игнорирование позиции Российской Федерации в отношении новых поставок оружия Вооруженным силам Украины может привести к эскалации конфликта и спровоцировать третью мировую войну, пишет American Spectator.

"Соединенным Штатам не следует учить Путина, что ему делать. Он достаточно умен, чтобы понимать свои возможности", — поделился своей точкой зрения автор статьи, аналитик Эймс Роббинс.

По мнению эксперта, поставки танков "Абрамс" Киеву потенциально ведут к обострению ситуации на Украине, несмотря на утверждения президента США Джо Байдена об обратном.

Вашингтон не принимает во внимание позицию Кремля по этому вопросу, заявляя об отсутствии наступательной угрозы для РФ, отметил специалист. При этом Роббинс подчеркнул, что киевский режим с высокой вероятностью захочет использовать эти поставки для возращения в границы до 2014 года, что означает совершение атак на новые территории России. А тут Россия может и не стерпеть, и даже высок риск начала Третьей мировой.

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