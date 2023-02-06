66-летняя женщина, по ошибке признанная мертвой, чуть не задохнулась в морге в мешке для трупов

В США сотрудники медицинского центра вынесли заключение о смерти 66-летней пациенки, но та неожиданно "ожила" в морге, пишет CBS News.

Женщина проходила курс лечения от нарушений памяти. Недавно ее перевели в хоспис с диагнозом "старческая деменция".

В течение нескольких дней у женщины наблюдались проблемы с дыханием и судороги. В итоге врачи констатировал смерть пациентки. После этого центр связался с ее родственниками и обратился в похоронное бюро.

Представитель бюро обнаружил женщину в мешке для трупов. Он заметил какое-то движение, открыл пакет и увидел, что "труп" еще дышит.

Вызванные медики подтвердили, что у женщины прощупывается пульс и есть слабое дыхание, однако других реакций на внешние раздражители не наблюдалось. Пациентку вернули в центр ухода, где она скончалась через несколько дней уже в окружении родственников.

Медицинскому центру грозит штраф со стороны Департамента контроля и апелляций штата Айова в размере 10 тысяч долларов.