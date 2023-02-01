52-летняя украинка занялась сексом прямо в метро с 19-летним египтянином: полиция разбирается

Итальянские карабинеры задержали в Милане 52-летнюю украинку и 19-летнего египтянина, которые занимались сексом в лифте местного метро, сообщает Tgcom24.

Правоохранителям позвонили сотрудники метро. Они встревожились, когда обнаружили, что лифт заблокирован.

Когда дежурный по станции отрыл двери лифта, перед карабинерами предстала эта пара.

Иностранцы были задержаны за совершение непристойных действий в общественном месте. Оба они были известны сотрудникам правоохранительных органов Милана, поскольку в прошлом уже совершали различные правонарушения.

