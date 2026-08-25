Сестринское дело стало самой востребованной специальностью СПО

В 2026 году "Сестринское дело" возглавило рейтинг специальностей среднего профессионального образования: на него подано 199 663 заявления. Данные представил Рособрнадзор.

На втором месте — "Разработка и управление программным обеспечением" с 181 986 заявками, на третьем — "Лечебное дело" (123 679). Далее следуют "Туризм и гостеприимство" — 113 990 и "Техническое обслуживание автотранспорта" — 84 839 заявлений.

По данным ведомства, структура спроса отражает актуальные кадровые потребности экономики. Колледжи уже обновляют учебные программы, добавляя модули по искусственному интеллекту, строительству, биотехнологиям и квантовым коммуникациям.

Выпускники 9 классов, не сдавшие ГИА, могут бесплатно пройти обучение рабочим специальностям за счет региональных бюджетов, сохранив право завершить школьное образование. Заявки на дополнительный набор принимаются до 25 ноября.