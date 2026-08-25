В Казани на «Новой волне» почтили 90-летие Раймонда Паулса

Дождь не помешал казанцам спеть любимые хиты: пятый вечер «Новой волны» посвятили Раймонду Паулсу, которому 12 января исполнилось 90. Композитор на концерт не приехал, но его мелодии звучали с открытия до полуночи — от «Миллиона алых роз» до «Ещё не вечер».



Перед выходом на сцену Алсу призналась: для любого артиста петь песни Паулса — огромное везение. Александр Ревва признался, что мечтал о «Я рисую», но получил «Танец на барабане» и разбил его на лиричный куплет и зажигательный припев в духе Пирожкова. Игорь Крутой открыл вечер и напомнил слова маэстро о том, что у музыканта лишь один верный друг — рояль. Публике показали архивные кадры из Юрмалы, где Паулс и Крутой читали рэп; тогда композитор пошутил, что это конец его карьеры, а Крутой ответил, что видит в этом своё будущее.



На сцене в этот вечер появились десятки артистов: Киркоров спел «Без меня» и отметил, что Паулс, Пугачёва и Резник 40 лет назад стали его «крёстными родителями» на ТВ. Леонтьев зажигал с «Любимой», Дима Билан удивил неожиданной версией «Миллиона алых роз», Алсу в белом платье и шубе выглядела ангелом, а Лолита, Акмаль, Лорак и другие передали хиты маэстро. Зрители не расходились даже под проливным дождём.



Фестиваль продолжается: 25 августа — звёздный гала-концерт, 26-го — закрытие с SHAMAN и Ириной Аллегровой. Организаторы обещают секретного гостя.