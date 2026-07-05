Новости Татарстана

Стоимость потребительского набора в Татарстане выросла до 23,5 тыс. рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В мае 2026 года стоимость фиксированного набора...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В мае 2026 года фиксированный набор товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений в Татарстане подорожал до 23 553,61 рубля в месяц. Такие данные опубликовал Татарстанстат.

По сравнению с апрелем показатель увеличился на 0,3%, а с декабрем 2025 года — на 3,6%.

В Приволжском федеральном округе республика сохраняет позиции среди территорий с относительно низкой стоимостью набора. Средний показатель по округу — 24 074 рубля, по России — 26 672 рубля. В соседних регионах, например в Пермском крае и Нижегородской области, стоимость выше: 26 491 и 24 785 рублей соответственно.

Ранее в Татарстане утвердили минимальный потребительский бюджет на I квартал 2026 года — почти 30 тысяч рублей. Этот показатель отражает стоимость необходимых для жизни продуктов, одежды и услуг.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Курицу и говядину больше не покупаю: это мясо оказалось выгоднее для здоровья и семейного бюджета

Интересное в Казани

23 часа назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

от клопов средство

Гороскопы

день назад

Спокойно пройти июль не получится: четыре знака зодиака ждёт мощная внутренняя перестройка

Интересное в Казани

3 дня назад

Дефицит земель для многодетных семей в Казанской агломерации будет ликвидирован: в Татарстане нашли решение проблемы

отделка помещений офисов москва в Москве

Новости России

день назад

Июль может стать неожиданным для пенсионеров: подписанный указ затронет людей от 60 до 90 лет

Новости России

день назад

С июля квартира может оказаться не только вашей: кому грозит законное подселение незнакомцев

Новости России

15 часов назад

Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

Технологии

день назад

Если звонит незнакомец: ответ «да» на эти три вопроса может грозить проблемами

Гороскопы

3 часа назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье
Наука
25 минут назад

Исследование усомнилось в охоте и использовании огня Homo floresiensis

Новое исследование ставит под сомнение, что пре...

Бизнес новости Казани

13 минут назад

Никитин: на рынке труда снова доминирует работодатель

Кулинария

50 минут назад

Мясо получается невероятно сочным: старинная верещака по-белорусски собирает всю семью за столом

Наука

3 часа назад

Ученые: порок сердца у матери влияет на развитие ребенка

Технологии

5 часов назад

«Яндекс» опроверг слухи об удалении «Яндекс Пэй» из AppStore
На "Иннопроме" представили умные часы для роста...
Технологии
59 минут назад

На "Иннопроме" представили умные часы для роста производительности

Важное в РТ

7 часов назад

Участники «Политических боев» в Казани обсудили актуальные темы

Технологии

8 часов назад

Названы самые опасные электроприборы в доме

Новости России

11 часов назад

Платёжки могут начать меняться по новым правилам: тарифы ЖКХ хотят поднимать только раз в год
Коттеджные посёлки Казани: где начинается жизнь...
Гид по Казани
5 дней назад

Коттеджные посёлки Казани: где начинается жизнь за городом