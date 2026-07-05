Стоимость потребительского набора в Татарстане выросла до 23,5 тыс. рублей

В мае 2026 года фиксированный набор товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений в Татарстане подорожал до 23 553,61 рубля в месяц. Такие данные опубликовал Татарстанстат.

По сравнению с апрелем показатель увеличился на 0,3%, а с декабрем 2025 года — на 3,6%.

В Приволжском федеральном округе республика сохраняет позиции среди территорий с относительно низкой стоимостью набора. Средний показатель по округу — 24 074 рубля, по России — 26 672 рубля. В соседних регионах, например в Пермском крае и Нижегородской области, стоимость выше: 26 491 и 24 785 рублей соответственно.

Ранее в Татарстане утвердили минимальный потребительский бюджет на I квартал 2026 года — почти 30 тысяч рублей. Этот показатель отражает стоимость необходимых для жизни продуктов, одежды и услуг.