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В Татарстане 6 июля ожидаются грозы и ветер до 20 м/с

Служба новостей Автор статьи
В Татарстане 6 июля прогнозируются грозы, усиле...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане, включая Казань, 6 июля прогнозируется ухудшение погоды. Ожидаются грозы, порывы ветра до 15–20 м/с, местами возможен град. Об этом предупредили в МЧС.

Накануне в Нижегородской области из-за урагана погиб ребенок — на него обрушилась часть стены жилого дома. Также 5,5 тысяч жителей региона остались без света: на линии электропередач падали деревья, сломанные ветром.

В непогоду спасатели рекомендуют не прятаться под деревьями, рекламными щитами и ЛЭП. Пешеходам советуют быть внимательными на улицах. Особое внимание — детям и пожилым, при необходимости им нужно помочь.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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