В Татарстане 6 июля ожидаются грозы и ветер до 20 м/с

В Татарстане, включая Казань, 6 июля прогнозируется ухудшение погоды. Ожидаются грозы, порывы ветра до 15–20 м/с, местами возможен град. Об этом предупредили в МЧС.

Накануне в Нижегородской области из-за урагана погиб ребенок — на него обрушилась часть стены жилого дома. Также 5,5 тысяч жителей региона остались без света: на линии электропередач падали деревья, сломанные ветром.

В непогоду спасатели рекомендуют не прятаться под деревьями, рекламными щитами и ЛЭП. Пешеходам советуют быть внимательными на улицах. Особое внимание — детям и пожилым, при необходимости им нужно помочь.