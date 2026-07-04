Новости Казани

В центре Казани на полдня перекроют дороги из-за велочемпионата

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани 5 июля перекрыты дороги в центре город...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Сегодня в Казани ограничат движение на нескольких участках дорог в связи с проведением чемпионата России по велоспорту «Шоссе». Соревнования проходят в столице Татарстана и Иннополисе.

С 05:30 до 14:00 перекрываются улицы в центре города. В списке — участки от Саид-Галеева до Кремлевского моста, площадь 1 Мая, улицы Кремлевская, Кави Наджми, Профсоюзная, Чернышевского, Дзержинского, Миславского, Большая Красная, Толстого, Подлужная, Жуковского и Батурина. Движение ограничено в обоих направлениях.

До 18:00 6 июля недоступна парковка Центрального стадиона со стороны площади Тысячелетия, улиц Ташаяк и Кремлевской набережной. С 20:00 3 июля до 16:00 5 июля на маршруте соревнований запрещена парковка и движение электросамокатов и арендных велосипедов сервисов Whoosh, «МТС.Юрент» и «Зеленый город».

Чемпионат России по шоссейному велоспорту второй год подряд проходит в Казани. Впервые республика приняла соревнования в 2025 году — тогда заезды также проходили в столице и Иннополисе. Изначально турнир 2026 года планировали провести в Нижнем Новгороде, но площадкой вновь выбрали Казань. С 1 по 5 июля спортсмены разыгрывают медали в индивидуальной и групповой гонках, а также в смешанной эстафете.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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