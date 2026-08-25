Ноутбуки Googlebook окажутся дороже прогнозов
Линейка ноутбуков Googlebook, развивающая концепцию Chromebook, не оправдает ожиданий по доступности. Как сообщает Ferra со ссылкой на канадский интернет-магазин, даже базовые конфигурации могут стоить больше тысячи долларов США. В качестве примера приводится модель ASUS Googlebook CX9406 с процессором Intel Core Ultra 5 325, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ — её оценивают примерно в 1900 канадских долларов, то есть около 1380 долларов США. Ранее в утечках упоминались версии с 32 и 64 ГБ памяти и более мощным процессором Intel Core Ultra 7 355, что может заметно увеличить цену. При этом не исключено, что появятся более доступные модификации Googlebook на процессорах Qualcomm.
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