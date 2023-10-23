Валерий Меладзе впервые высказался о разводе его брата Константина с Верой Брежневой

Певец Валерий Меладзе впервые высказался о разводе своего брата Константина с певицей Верой Брежневой. Он категорически отверг версию, что развод был политическим.

Ранее продюсер Краснова заявила, что Вера требовала от мужа публичных заявлений в поддержку Украины.