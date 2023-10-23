Валерий Меладзе впервые высказался о разводе его брата Константина с Верой Брежневой
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Певец Валерий Меладзе впервые высказался о разводе своего брата Константина с певицей Верой Брежневой. Он категорически отверг версию, что развод был политическим.
Ранее продюсер Краснова заявила, что Вера требовала от мужа публичных заявлений в поддержку Украины.
"Ну, как можно придумать такой бред?! Костя абсолютно аполитичен. У них своих разногласий хватает, семейных", — возмутился Валерий Меладзе в интервью "АиФ".