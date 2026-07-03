Рэпер из Татарстана Альберт Нурминский и его жена Алсу стали родителями

У рэпера из Татарстана Альберта Нурминского и его супруги Алсу родилась дочь. Девочку назвали редким именем Киара. Алсу поделилась в соцсетях, что выбор имени дался нелегко, но Киара показался самым подходящим вариантом. По словам жены музыканта, имя звучит мелодично и необычно, а в переводе с итальянского означает «чернокожая красавица». Алсу отметила, что дочка очень похожа на нее, а папа у них высокий, поэтому имя идеально подходит ребенку. Поклонники и друзья пары активно поздравляют их и выражают восхищение.