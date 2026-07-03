Знаменитости

Рэпер из Татарстана Альберт Нурминский и его жена Алсу стали родителями

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

У рэпера из Татарстана Альберта Нурминского и его супруги Алсу родилась дочь. Девочку назвали редким именем Киара. Алсу поделилась в соцсетях, что выбор имени дался нелегко, но Киара показался самым подходящим вариантом. По словам жены музыканта, имя звучит мелодично и необычно, а в переводе с итальянского означает «чернокожая красавица». Алсу отметила, что дочка очень похожа на нее, а папа у них высокий, поэтому имя идеально подходит ребенку. Поклонники и друзья пары активно поздравляют их и выражают восхищение.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Курицу и говядину больше не покупаю: это мясо оказалось выгоднее для здоровья и семейного бюджета

Интересное в Казани

23 часа назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

таракан уличный

Новости России

день назад

Июль может стать неожиданным для пенсионеров: подписанный указ затронет людей от 60 до 90 лет

Интересное в Казани

3 дня назад

Дефицит земель для многодетных семей в Казанской агломерации будет ликвидирован: в Татарстане нашли решение проблемы

декоративная штопка одежды в Санкт-Петербурге

Новости России

день назад

С июля квартира может оказаться не только вашей: кому грозит законное подселение незнакомцев

Технологии

день назад

Если звонит незнакомец: ответ «да» на эти три вопроса может грозить проблемами

Гороскопы

3 часа назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье

Польза

день назад

Один простой приём — и смородина выглядит крепче: три причины использовать соду под кустами

Наука

16 часов назад

Ученые выяснили, какая профессия снижает риск болезни Альцгеймера
Наука
28 минут назад

Исследование усомнилось в охоте и использовании огня Homo floresiensis

Новое исследование ставит под сомнение, что пре...

Технологии

минуту назад

МВД: мошенники устанавливают психологический контроль в три этапа

Бизнес новости Казани

17 минут назад

Никитин: на рынке труда снова доминирует работодатель

Кулинария

53 минуты назад

Мясо получается невероятно сочным: старинная верещака по-белорусски собирает всю семью за столом

Наука

3 часа назад

Ученые: порок сердца у матери влияет на развитие ребенка
На "Иннопроме" представили умные часы для роста...
Технологии
час назад

На "Иннопроме" представили умные часы для роста производительности

Технологии

5 часов назад

«Яндекс» опроверг слухи об удалении «Яндекс Пэй» из AppStore

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане проверяют готовность элеваторов к приемке зерна

Важное в РТ

7 часов назад

Участники «Политических боев» в Казани обсудили актуальные темы
Гид по Казани
5 дней назад

Успеть этим летом: идеи, места и события для яркого сезона