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После заявы Бузовой: жена Галустяна поставила жирную точку в обсуждении развода

После заявы Бузовой: жена Галустяна поставила жирную точку в обсуждении развода

Фото: социальные сети

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Ольга Бузова сильно осложнила жизнь Михаилу Галустяну. Поющая ведущая внезапно начала обсуждать слухи о разводе комика с супругой Викторией, которая вышла из себя.

Бузова поздравила Галустяна с днем рождения и написала в поздравлении уж слишком личное - "мой Миша", "мой номер один".

К вечеру после обсуждений, что связывает Бузову с Галустяном, на связь вышла Виктория. Она публично обратилась к мужу и напомнила, что дома его вообще-то ждет семья.

"Живи в гармонии, бери от жизни все и радуйся всему , что и кто тебя окружает. Мира и добра как в сердце, так и внешне. Тебя любит зритель. Но мы нашей большой и дружной семьей больше всех. Пусть твои глаза светятся от счастья. Счастлива быть твоей женой", - написала Виктория.

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