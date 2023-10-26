После заявы Бузовой: жена Галустяна поставила жирную точку в обсуждении развода

Ольга Бузова сильно осложнила жизнь Михаилу Галустяну. Поющая ведущая внезапно начала обсуждать слухи о разводе комика с супругой Викторией, которая вышла из себя.

Бузова поздравила Галустяна с днем рождения и написала в поздравлении уж слишком личное - "мой Миша", "мой номер один".

К вечеру после обсуждений, что связывает Бузову с Галустяном, на связь вышла Виктория. Она публично обратилась к мужу и напомнила, что дома его вообще-то ждет семья.