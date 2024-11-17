Казанский «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне

Для «Зенита» это первое поражение в текущем сезоне Суперлиги.

Встреча прошла в Новом Уренгое. Она завершилась со счётом 3–1 (20:25, 26:24, 25:23, 25:20).

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец