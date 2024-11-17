Казанский «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне
Волейболисты казанского «Зенита» потерпели поражение от новоуренгойского «Факела» в рамках 12-го тура чемпионата России.
Встреча прошла в Новом Уренгое. Она завершилась со счётом 3–1 (20:25, 26:24, 25:23, 25:20).
Для «Зенита» это первое поражение в текущем сезоне Суперлиги.
Команда Алексея Вербова, одержав 11 побед, продолжает лидировать в турнирной таблице. «Факел», добившись пяти побед в 12 матчах, занимает девятое место.
Ранее стало известно, что казанский «Динамо-Ак Барс» выиграл у саратовского «Протона».
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