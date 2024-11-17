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Казанский «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне

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Волейболисты казанского «Зенита» потерпели поражение от новоуренгойского «Факела» в рамках 12-го тура чемпионата России.

Встреча прошла в Новом Уренгое. Она завершилась со счётом 3–1 (20:25, 26:24, 25:23, 25:20).

Для «Зенита» это первое поражение в текущем сезоне Суперлиги.

Команда Алексея Вербова, одержав 11 побед, продолжает лидировать в турнирной таблице. «Факел», добившись пяти побед в 12 матчах, занимает девятое место.

Ранее стало известно, что казанский «Динамо-Ак Барс» выиграл у саратовского «Протона».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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