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В Казани «Динамо-Ак Барс» выиграл у саратовского «Протона»

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В Казани 16 ноября состоялся матч с участием женской волейбольной команды «Протон» из Саратова и местного «Динамо-Ак Барс».

Саратовский коллектив потерпел поражение со счётом 0:3.

В первых двух партиях «протоночки» не смогли набрать и 20 очков: 17:25 и 16:25. Однако в третьей партии они смогли увеличить свои шансы на успех. Но всё решилось в последнем розыгрыше основного времени, который завершился со счётом 25:23 в пользу «Динамо-Ак Барс», что в итоге привело к итоговой победе со счётом 3:0.

Ранее стало известно, что форвард «Ак Барса» Дыняк подрался с защитником СКА Деанджело. Казанский хоккеист прокомментировал это.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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