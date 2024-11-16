В Казани «Динамо-Ак Барс» выиграл у саратовского «Протона»

В Казани 16 ноября состоялся матч с участием женской волейбольной команды «Протон» из Саратова и местного «Динамо-Ак Барс».

Саратовский коллектив потерпел поражение со счётом 0:3.

В первых двух партиях «протоночки» не смогли набрать и 20 очков: 17:25 и 16:25. Однако в третьей партии они смогли увеличить свои шансы на успех. Но всё решилось в последнем розыгрыше основного времени, который завершился со счётом 25:23 в пользу «Динамо-Ак Барс», что в итоге привело к итоговой победе со счётом 3:0.

Ранее стало известно, что форвард «Ак Барса» Дыняк подрался с защитником СКА Деанджело. Казанский хоккеист прокомментировал это.