Сын бывшего голкипера и капитана "Рубина" Сергея Рыжикова провел первую тренировку с основной командой казанского клуба. Об этом сообщает пресс-служба "Рубина".

«Когда-то на этом месте сидел Сергей Рыжиков, а сегодня его занял Сергей Рыжиков-младший, который провёл свою первую тренировку с основной командой», - написали в соцсетях клуба, сопроводив это видеофрагаментом с тренировки Рыжикова-младшего.

Сергей Рыжиков-старший выступал за "Рубин" с 2008 по 2018 год. За это время стал двукратным чемпионом России (2008 и 2009), завоевывал Кубок (2012) и дважды Суперкубок России (2010, 2012). Сын легендарного футболиста казанского клуба также выступает на позиции голкипера.