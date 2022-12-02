Президент Татарстана подписал закон о новой выплате некоторым детям в республике

Президент РТ Рустам Минниханов подписал закон об обеспечении детей пособием на покупку учебников и письменных принадлежностей.

Речь идет о сиротах, действие закона распространяется на "лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования".

Размер пособия будет равен трехмесячной государственной социальной стипендии. Ее размер в этом году равен 2 634 рублям для студентов вузов и 958 рублям — ссузов.

Учащиеся, которые остались без попечения родителей, будут получать такое пособие вместе с полным гособеспечением до окончания ими школы.