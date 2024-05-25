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Жесть: стало известно, что нашли в гараже у арестованного замминистра РФ Иванова

Что нашли в гараже у замминистра обороны?

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Что нашли в гараже у замминистра обороны?

Дело задержанного заместителя министра обороны Тимура Иванова обрастает всё новыми подробностями. На этот раз общественность поражена не столько объёмом взяток, сколько содержанием деклараций о доходах чиновника и его семьи. Документы за 2016-2019 годы, оказавшиеся в распоряжении журналистов, открывают дверь в мир роскоши и дорогостоящих игрушек генерала. Особый интерес вызвал автопарк семьи, где наряду с десятком элитных иномарок был обнаружен настоящий реликвией – лимузин ЗиС-110, на которых ездили ещё при Сталине. Пишет "Наша Газета".

В семейном гараже Ивановых, как в автосалоне для избранных, стояли Chevrolet Suburban (записанный на самого генерала), Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 (украшавшие автопарк супруги) и другие не менее статусные модели.

Но даже на фоне этой роскоши выделялся он – чёрный, грозный ЗиС-110. Эта машина – не просто средство передвижения, а символ эпохи, воплощение власти и мощи Советского Союза. Выпускавшиеся с 1946 по 1958 год, эти лимузины предназначались исключительно для высшей номенклатуры страны – партийной верхушки, министров и генералов. Из двух тысяч собранных экземпляров до наших дней дожили единицы, превратившись в настоящие сокровища для коллекционеров.

Наличие такого автомобиля у современного чиновника вызвало бурную реакцию в обществе. Одни восхищаются вкусом генерала, другие негодуют по поводу нескромности и расхождения между уровнем жизни чиновников и простых граждан.

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