Военком попытался объяснить, почему нет списка раненых в Макеевке: угроза "иностранной разведки"

Списков с именами раненых в Макеевке не будет, поскольку они представляют интерес для иностранных разведок, заявил военком Самарской области, отвечая на вопрос, почему нет списков раненых при новогоднем обстреле в здании ПТУ в Макеевке.

Об этом заявил изданию "Сова" военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин.

Отсутствие в доступе списка не означает, что родные ничего не узнают. Сотрудники военкоматов, по словам Вдовина, доводят до членов семей всю нужную им информацию.

"Списки нельзя публиковать: во-первых, это персональные данные, а во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено", — рассказал он.

Ранее россияне обратились с открытой петицией к Серею Шойгу, потребовав опубликовать поименные списки погибших и пострадавших мобилизованных, которых ВСУ накрыли огнем в новогоднюю ночь. Напомним, что погибли 89 человек.