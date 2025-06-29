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Вкусный салат со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — сытный и быстрый рецепт

Салат из свеклы — это не только вкусное, но и п...

shoes-web.ru

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Салат из свеклы — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко. Он станет отличным украшением стола и подарит вашим близким настоящее кулинарное наслаждение.

Ингредиенты:

  • 3 средние свеклы;

  • 100 граммов грецких орехов;

  • 2 зубчика чеснока;

  • Зелень (укроп или петрушка) по вкусу;

  • Оливковое масло для заправки;

  • Соль и перец по вкусу.

Пошаговый рецепт:

  1. Свекла: Тщательно вымойте свеклу, отварите до готовности, остудите, очистите и натрите на крупной терке.

  2. Орехи: Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде до золотистой корочки, охладите и измельчите.

  3. Заправка: Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс, добавьте к орехам, влейте оливковое масло, приправьте солью и перцем, тщательно перемешайте.

  4. Сборка салата: Смешайте натертую свеклу с ореховой заправкой, добавьте измельченную зелень и еще раз тщательно перемешайте.

Этот салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде, в зависимости от ваших предпочтений. Его яркий вкус и аромат непременно сделают его любимым на вашем столе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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