Вкусный салат со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — сытный и быстрый рецепт

Салат из свеклы — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко. Он станет отличным украшением стола и подарит вашим близким настоящее кулинарное наслаждение.

Ингредиенты:

3 средние свеклы;

100 граммов грецких орехов;

2 зубчика чеснока;

Зелень (укроп или петрушка) по вкусу;

Оливковое масло для заправки;

Соль и перец по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Свекла: Тщательно вымойте свеклу, отварите до готовности, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Орехи: Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде до золотистой корочки, охладите и измельчите. Заправка: Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс, добавьте к орехам, влейте оливковое масло, приправьте солью и перцем, тщательно перемешайте. Сборка салата: Смешайте натертую свеклу с ореховой заправкой, добавьте измельченную зелень и еще раз тщательно перемешайте.

Этот салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде, в зависимости от ваших предпочтений. Его яркий вкус и аромат непременно сделают его любимым на вашем столе.