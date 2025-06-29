Вкусный салат со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — сытный и быстрый рецепт
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Салат из свеклы — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко. Он станет отличным украшением стола и подарит вашим близким настоящее кулинарное наслаждение.
Ингредиенты:
3 средние свеклы;
100 граммов грецких орехов;
2 зубчика чеснока;
Зелень (укроп или петрушка) по вкусу;
Оливковое масло для заправки;
Соль и перец по вкусу.
Пошаговый рецепт:
Свекла: Тщательно вымойте свеклу, отварите до готовности, остудите, очистите и натрите на крупной терке.
Орехи: Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде до золотистой корочки, охладите и измельчите.
Заправка: Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс, добавьте к орехам, влейте оливковое масло, приправьте солью и перцем, тщательно перемешайте.
Сборка салата: Смешайте натертую свеклу с ореховой заправкой, добавьте измельченную зелень и еще раз тщательно перемешайте.
Этот салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде, в зависимости от ваших предпочтений. Его яркий вкус и аромат непременно сделают его любимым на вашем столе.
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