Вечером раскладываю дармовое средство — утром все муравьи разбежались: ушлые дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил

С приходом весны муравьи выходят на охоту. Они строят муравейники, портят почву, разносят тлю и утащат с участка всё, что плохо лежит — от ягод до семян.

Важно реагировать вовремя, и не всегда для этого нужна химия.

Опасность, о которой забывают

Эксперт по сельскому хозяйству Людмила Шубина предупреждает: муравьи — это не просто мелкая досада, а реальная угроза урожаю. Особенно когда речь идёт о:

распространении тли (муравьи защищают её ради сладких выделений),

повреждении корневой системы,

заражении грядок и теплиц.

Бороться с ними лучше на ранней стадии, пока колонии не разрослись.

Химия — только в крайнем случае

Хотя на рынке много мощных инсектицидов, в том числе на основе неоникотиноидов, агрономы рекомендуют начинать с более мягких и безопасных средств. Среди них — народная приманка с борной кислотой, проверенная временем.

Рецепт приманки с борной кислотой

Чтобы приготовить эффективную приманку, понадобятся:

1 чайная ложка борной кислоты (продаётся в аптеке),

100 граммов варенья, мёда или сладкого фарша.

Смесь тщательно перемешивают и раскладывают в небольшие крышки или блюдца. Их размещают вблизи муравейников или на маршрутах движения насекомых.

Как работает этот метод

Приманка не убивает муравьёв сразу — и в этом её преимущество:

насекомые уносят частички в гнездо,

заражают матку и личинок,

через несколько дней вся колония погибает.

Борная кислота действует медленно, но надёжно, не отпугивая муравьёв и не загрязняя почву.

Такой подход позволяет решить проблему полностью, не прибегая к агрессивной химии.