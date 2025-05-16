Вечером раскладываю дармовое средство — утром все муравьи разбежались: ушлые дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил
kasheloff.ru
С приходом весны муравьи выходят на охоту. Они строят муравейники, портят почву, разносят тлю и утащат с участка всё, что плохо лежит — от ягод до семян.
Важно реагировать вовремя, и не всегда для этого нужна химия.
Опасность, о которой забывают
Эксперт по сельскому хозяйству Людмила Шубина предупреждает: муравьи — это не просто мелкая досада, а реальная угроза урожаю. Особенно когда речь идёт о:
- распространении тли (муравьи защищают её ради сладких выделений),
- повреждении корневой системы,
- заражении грядок и теплиц.
Бороться с ними лучше на ранней стадии, пока колонии не разрослись.
Химия — только в крайнем случае
Хотя на рынке много мощных инсектицидов, в том числе на основе неоникотиноидов, агрономы рекомендуют начинать с более мягких и безопасных средств. Среди них — народная приманка с борной кислотой, проверенная временем.
Рецепт приманки с борной кислотой
Чтобы приготовить эффективную приманку, понадобятся:
- 1 чайная ложка борной кислоты (продаётся в аптеке),
- 100 граммов варенья, мёда или сладкого фарша.
Смесь тщательно перемешивают и раскладывают в небольшие крышки или блюдца. Их размещают вблизи муравейников или на маршрутах движения насекомых.
Как работает этот метод
Приманка не убивает муравьёв сразу — и в этом её преимущество:
- насекомые уносят частички в гнездо,
- заражают матку и личинок,
- через несколько дней вся колония погибает.
Борная кислота действует медленно, но надёжно, не отпугивая муравьёв и не загрязняя почву.
Такой подход позволяет решить проблему полностью, не прибегая к агрессивной химии.
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