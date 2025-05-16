Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Вечером раскладываю дармовое средство — утром все муравьи разбежались: ушлые дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил

Весной муравьи активизируются и угрожают урожаю

kasheloff.ru

Подписаться на Дзен.канал

С приходом весны муравьи выходят на охоту. Они строят муравейники, портят почву, разносят тлю и утащат с участка всё, что плохо лежит — от ягод до семян.

Важно реагировать вовремя, и не всегда для этого нужна химия.

Опасность, о которой забывают

Эксперт по сельскому хозяйству Людмила Шубина предупреждает: муравьи — это не просто мелкая досада, а реальная угроза урожаю. Особенно когда речь идёт о:

  • распространении тли (муравьи защищают её ради сладких выделений),
  • повреждении корневой системы,
  • заражении грядок и теплиц.

Бороться с ними лучше на ранней стадии, пока колонии не разрослись.

Химия — только в крайнем случае

Хотя на рынке много мощных инсектицидов, в том числе на основе неоникотиноидов, агрономы рекомендуют начинать с более мягких и безопасных средств. Среди них — народная приманка с борной кислотой, проверенная временем.

Рецепт приманки с борной кислотой

Чтобы приготовить эффективную приманку, понадобятся:

  • 1 чайная ложка борной кислоты (продаётся в аптеке),
  • 100 граммов варенья, мёда или сладкого фарша.

Смесь тщательно перемешивают и раскладывают в небольшие крышки или блюдца. Их размещают вблизи муравейников или на маршрутах движения насекомых.

Как работает этот метод

Приманка не убивает муравьёв сразу — и в этом её преимущество:

  • насекомые уносят частички в гнездо,
  • заражают матку и личинок,
  • через несколько дней вся колония погибает.

Борная кислота действует медленно, но надёжно, не отпугивая муравьёв и не загрязняя почву.

Такой подход позволяет решить проблему полностью, не прибегая к агрессивной химии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Работать есть где, но некому: кто нужен Татарстану прямо сейчас

Интересное в Казани

день назад

Фестиваль медиаискусства НУР объявил расписание образовательной программы

рыжие тараканы в квартире причины

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане врача избили после попытки помочь на месте ДТП

Интересное в Казани

2 дня назад

Само не пройдёт: стоматолог из Казани назвала симптомы, после которых нужно срочно бежать к врачу

отделка стен штукатуркой цена за м2 в Ростове-на-Дону

Новости Казани

9 часов назад

В Казани стартовало строительство 25-этажного апарт-отеля

Не у нас

день назад

Мощная солнечная вспышка нарушила радиосвязь и может вызвать геомагнитные бури

Не у нас

день назад

Опубликована переписка мигрантов с обсуждением создания «своей республики» в России

Лонгриды

3 часа назад

"Исключение из общей картины": синоптик Пашина рассказала о погоде в РТ

Не у нас

12 часов назад

В Индии палеонтологи нашли новый вид динозавра
Лонгриды
2 дня назад

Татарстан могут накрыть выбросами: экологи бьют тревогу из-за «Аммония-2»

В Менделеевском районе Татарстана в ближайшее в...

Не у нас

5 часов назад

Скелет в Швеции раскрыл отношение к инвалидам в Средневековье

Интересное в Казани

6 часов назад

Раньше лечили на глаз, теперь с точностью до микрона: врач из Казани рассказал о революции в стоматологии

Новости Татарстана

6 часов назад

Руководитель фирмы выплатил долги по зарплате после начала расследования в РТ

Новости Казани

6 часов назад

Казанец 2 раза наехал на пенсионерку на парковке
Краснодарский девелопер заявил о проекте в Казани
Интересное в Казани
4 часа назад

Краснодарский девелопер заявил о проекте в Казани

Новости Казани

6 часов назад

Спасатели несколько часов ждали открытия магазина, чтобы вытащить казанца

Новости Казани

7 часов назад

Казанец погиб, застряв в вентиляции в нижнем белье

Новости Казани

7 часов назад

В Казани с 22 мая перекроют дорогу на время проведения фестиваля «Нур»
Африка зовет: как попасть в Африканский корпус ...
Новости Татарстана
4 дня назад

Африка зовет: как попасть в Африканский корпус в один клик?