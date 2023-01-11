В женском монастыре разразился сексуальный скандал: там детей водили к козам

Сексуальный скандал вскрылся в женском монастыре в Московской области. Следователи нагрянули в Орехово-Зуево в обитель по делу о краже 1,5 миллионов рублей, но расследование этого происшествия привело к другим результатам.

Изначально в полицию обратилась одна из монахинь с целью раскрыть личность преступника, укравшего 1,5 млн. рублей.

Злоумышленника быстро нашли. Им оказался рабочий в монастыре, который уже не только признался в содеянном, но и дал показания о более шокирующей истории. Мужчина заявил, что игумен монастыря - вовсе не так благочестив, как о нем думают.

По предварительным данным, некоторые из прихожан монастыря брали под свою опеку детей и подростков, а затем привозили их на странные "каникулы".

С ними священнослужитель проводил дни и ночи, причем иногда к сомнительному досугу привлекали и гостей, пишет "МК".

Детей нередко водили на скотный двор, к козам не с просветительскими целями. Следователи нашли двух пострадавших, и один из них уже подтвердил слова рабочего. По данному факту возбудили отдельное уголовное дело.