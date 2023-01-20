В России для водителей придумали новые штрафы ГИБДД в 2023 году - штрафовать будут даже за мелкие неисправности

В 2023 году в России планируется введение новых штрафов для водителей за неисправности в автомобилях. Сам перечень неисправностей, при которых эксплуатация машины запрещается, будет расширен.

Теперь водителям грозят штрафы за вождение автомашины с неработающей системой АBS, нестандартными ксеноновыми или светодиодными фарами, а также с неисправным рулевым управлением.

Всех водителей коснется запрет эксплуатации авто с летней резиной зимой и с шипованной резиной летом. Штраф за такое нарушение составит 500 рублей.

Зимой (декабрь, январь, февраль) водители легковых автомобилей (категория М1) и легких грузовиков (Н1) не будут допущены к вождению на летних шинах. Летом (июнь, июль, август) запрет будет распространяться только на шипованные шины вне зависимости от категории автомобиля.

"Запретить эксплуатацию автомобиля можно будет только потому, что на дисплее водителя загорается знак ABS, который предупреждает водителя о наличии проблем в тормозной системе", - пишет "Российская газета".

Аналитический центр при Правительстве РФ, куда направили на изучение новый список неисправностей, за которые будут наказывать, перешел к завершающей стадии обсуждения проекта о новой редакции "Перечня ошибок и условий", запрещающих эксплуатацию автомобиля в РФ.

