Битва вкусов набирает обороты: россияне раскрыли, какой шашлык на майские считается по-настоящему идеальным

Для 76% жителей России шашлык стал главным гастрономическим символом майских праздников

Майские праздники в России по-прежнему невозможно представить без аромата дыма и жарящегося мяса. Согласно данным исследования платформы «Кукушка», с которыми ознакомились журналисты, для подавляющего большинства россиян именно шашлык остается главным вкусом длинных выходных.

Результаты опроса показывают: традиции сильнее модных гастрономических трендов, а семейные выезды на природу по-прежнему ассоциируются с мангалом и шампурами.

Шашлык вне конкуренции

76% опрошенных назвали шашлык основным символом майских праздников. Ни один другой продукт не смог приблизиться к этому показателю.

Свежие овощи и зелень выбрали лишь 21% респондентов. Картофель в мундире ассоциируется с маем у 16% участников опроса, а колбаски и сосиски на огне — у 15%. Несмотря на разнообразие вариантов для пикника, именно классический шашлык остается безусловным фаворитом.

Какое мясо выбирают россияне

Почти половина участников исследования — 47% — уверены, что «настоящий» шашлык должен быть из свинины. Этот вариант стабильно удерживает лидерство благодаря сочности и доступности.

Курица заняла второе место с результатом 20%. Баранину предпочитают 11% респондентов, а говядину или телятину — 9%. Рыба и морепродукты оказались нишевым выбором — их назвали всего 2% опрошенных. Индейка и вовсе набрала лишь 1%.

Интересно, что 10% россиян признались: для них важнее вкус, чем вид мяса. Главное — чтобы было приготовлено с душой.

Лук и уксус — проверенная классика

Самым популярным маринадом оказался традиционный вариант с луком и уксусом — его выбрали 33% респондентов. Несмотря на появление множества авторских рецептов, классика по-прежнему побеждает.

Сладкие маринады с медом, ананасом или кетчупом предпочитают 20% участников. Острые заправки с чили и аджикой нравятся 17% россиян. Грузинские специи выбирают 14%, а восточные сочетания с соевым соусом и имбирем — 10%.

Что пьют к шашлыку

Главным напитком к шашлыку остается пиво — его назвали 31% опрошенных. Вода и минеральная вода набрали 19%, соки, морсы и лимонады — 13%. Вино предпочитают 11% респондентов, а квас — 8%.

Крепкий алкоголь постепенно теряет позиции: его упомянули только 6% участников исследования.

Россияне стали пить умереннее

Любопытно, что большинство граждан не планируют злоупотреблять алкоголем в майские праздники. Самый популярный ответ — 3–5 бокалов за весь период (22%). Еще 21% рассчитывают ограничиться 6–10 бокалами.

По 18% респондентов намерены выпить совсем немного или растянуть 1–2 бокала на все выходные. Более 10 бокалов планируют употребить лишь 10% участников опроса, остальные пока не определились.

Похоже, майские праздники для россиян — это прежде всего возможность провести время с близкими, выбраться на природу и насладиться любимыми вкусами, а не повод для излишеств.

Рекомендуем также: