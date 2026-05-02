Кулинария

Битва вкусов набирает обороты: россияне раскрыли, какой шашлык на майские считается по-настоящему идеальным

Рецепты Кулинария Мясо
Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Для большинства россиян майские праздники по-пр...

Лук с уксусом против сладко-острого маринада / PROKAZAN

Подписаться на Дзен.канал

Для 76% жителей России шашлык стал главным гастрономическим символом майских праздников

Майские праздники в России по-прежнему невозможно представить без аромата дыма и жарящегося мяса. Согласно данным исследования платформы «Кукушка», с которыми ознакомились журналисты, для подавляющего большинства россиян именно шашлык остается главным вкусом длинных выходных.

Результаты опроса показывают: традиции сильнее модных гастрономических трендов, а семейные выезды на природу по-прежнему ассоциируются с мангалом и шампурами.

Шашлык вне конкуренции

76% опрошенных назвали шашлык основным символом майских праздников. Ни один другой продукт не смог приблизиться к этому показателю.

Свежие овощи и зелень выбрали лишь 21% респондентов. Картофель в мундире ассоциируется с маем у 16% участников опроса, а колбаски и сосиски на огне — у 15%. Несмотря на разнообразие вариантов для пикника, именно классический шашлык остается безусловным фаворитом.

Какое мясо выбирают россияне

Почти половина участников исследования — 47% — уверены, что «настоящий» шашлык должен быть из свинины. Этот вариант стабильно удерживает лидерство благодаря сочности и доступности.

Курица заняла второе место с результатом 20%. Баранину предпочитают 11% респондентов, а говядину или телятину — 9%. Рыба и морепродукты оказались нишевым выбором — их назвали всего 2% опрошенных. Индейка и вовсе набрала лишь 1%.

Интересно, что 10% россиян признались: для них важнее вкус, чем вид мяса. Главное — чтобы было приготовлено с душой.

Лук и уксус — проверенная классика

Самым популярным маринадом оказался традиционный вариант с луком и уксусом — его выбрали 33% респондентов. Несмотря на появление множества авторских рецептов, классика по-прежнему побеждает.

Сладкие маринады с медом, ананасом или кетчупом предпочитают 20% участников. Острые заправки с чили и аджикой нравятся 17% россиян. Грузинские специи выбирают 14%, а восточные сочетания с соевым соусом и имбирем — 10%.

Что пьют к шашлыку

Главным напитком к шашлыку остается пиво — его назвали 31% опрошенных. Вода и минеральная вода набрали 19%, соки, морсы и лимонады — 13%. Вино предпочитают 11% респондентов, а квас — 8%.

Крепкий алкоголь постепенно теряет позиции: его упомянули только 6% участников исследования.

Россияне стали пить умереннее

Любопытно, что большинство граждан не планируют злоупотреблять алкоголем в майские праздники. Самый популярный ответ — 3–5 бокалов за весь период (22%). Еще 21% рассчитывают ограничиться 6–10 бокалами.

По 18% респондентов намерены выпить совсем немного или растянуть 1–2 бокала на все выходные. Более 10 бокалов планируют употребить лишь 10% участников опроса, остальные пока не определились.

Похоже, майские праздники для россиян — это прежде всего возможность провести время с близкими, выбраться на природу и насладиться любимыми вкусами, а не повод для излишеств.

Рекомендуем также:

  1. Больше никакого риса в тефтелях: этот неожиданный рецепт делает блюдо в разы вкуснее и сочнее
  2. Опасная ловушка для автомобилистов уже работает: мошенники под видом Госавтоинспекции выманивают деньги у водителей
  3. Уже с 2 мая жизнь резко изменится к лучшему: судьба щедро одарит гармонией, деньгами и настоящим счастьем
  4. Май перевернет жизнь водных знаков: Раков, Скорпионов и Рыб ждут неожиданные повороты судьбы
  5. Финансовая встряска для одних и шанс разбогатеть для других: астролог назвал главных везунчиков и неудачников мая 2026

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Жизнь изменится до неузнаваемости уже с 9 мая: три знака зодиака окажутся в центре судьбоносных событий

Гид по Казани

44 минуты назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

клоп вонбчка

Гороскопы

16 часов назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

3 дня назад

Что подарить в Казани: от оригинальных до практичных решений

сбор овощей в Красноярске

Кулинария

день назад

Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы

Гороскопы

день назад

2026 год станет точкой перезапуска: астрологи раскрыли, кому выпадет шанс начать всё заново

Кулинария

день назад

Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Кулинария

10 часов назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Отказался от дорогого сайдинга и не пожалел: простой материал помог обновить фасад и сэкономить 200 тысяч
Новости Казани
10 часов назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного...

Новости Казани

16 минут назад

Фермер предстанет перед судом за финансирование взятки

Новости Татарстана

53 минуты назад

Электромонтажник погиб от удара током в Бугульме

Новости России

час назад

Размер пенсии окажется неприятным сюрпризом: названы причины, которые снижают будущие выплаты

Новости Татарстана

час назад

Речной маршрут Казань – Набережные Челны дополнят остановкой в Камском Устье
В Казани частные дома оказались дешевле трехком...
Новости Казани
день назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

Новости Казани

2 часа назад

В Казани мотоциклист погиб в ДТП с легковым автомобилем

Новости Татарстана

2 часа назад

ДТП на трассе М-7 в Татарстане унесло две жизни

Новости Казани

2 часа назад

Банк ДОМ.РФ открыл прием заявок на кредитование подрядчиков ИЖС в рамках программы «зонтичного» поручительства
«Приходят без опыта, а через полгода зарабатыва...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Приходят без опыта, а через полгода зарабатывают стабильно»: где в Казани новичка доводят до результата, а не бросают на старте