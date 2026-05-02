Не у нас

Туристы пожаловались на дорогой отдых в Сочи

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Сочи, который долго оставался одним из самых популярных направлений для летнего отдыха россиян, в этом сезоне все чаще вызывает недовольство у туристов. Как пишет «Интересная Россия», отдыхающие обращают внимание на прохладную погоду, высокие цены и изменившуюся атмосферу курорта.

Сообщается, что 10 августа в Адлере туристы столкнулись с пасмурной погодой, ветром и пониженной температурой. Воздух прогревался примерно до +21 градуса, а вода — до +18. В таких условиях пляжи оставались почти пустыми, а отдыхающие надевали теплую одежду и искали укрытие от ветра.

Недовольство вызвали и расходы. По словам туристов, поездка на такси от аэропорта до вокзала обходилась примерно в 800 рублей, аренда лежака — в 400 рублей, а час в бунгало на пляже стоил от 1500 рублей.

Чтобы сэкономить, часть отдыхающих брала с собой еду, коврики и зонты, отказываясь от аренды и покупок на месте.

Высокие цены отмечались и в заведениях питания. По словам туристов, даже в столовых блинчики стоили около 200 рублей, суп — 300 рублей, котлета по-киевски — 490 рублей, уха — 650 рублей, а рыба на гриле — от 1250 рублей.

Рекомендуем также:

  1. Ремонт больше не будет прежним: 8 стильных и долговечных материалов, которые заменят обои и линолеум в 2026 году
  2. Пенсия-2027 меняет правила игры: почему увольнение внезапно стало единственным способом получить индексацию

При этом уровень сервиса, как отмечали отдыхающие, почти не изменился по сравнению с прошлым, когда цены были ниже. Из-за этого некоторые сравнивали Сочи с зарубежными курортами и отмечали, что отдых в Турции может быть комфортнее и дешевле.

Часть туристов признавалась, что осталась недовольна поездкой. В разговорах звучали шутки о том, что цены сопоставимы с дорогими направлениями, а впечатления — более скромные.

Эксперты связывают рост цен с высоким спросом, ограничениями на поездки за границу и желанием бизнеса заработать в сезон. Однако такие условия могут отпугнуть даже постоянных гостей курорта.

В результате для многих поездка в Сочи превращается в затратный опыт. Туристы стараются экономить и рассчитывают, что со временем курорт снова станет более доступным.

Рекомендуем также:

  1. Ремонт больше не будет прежним: 8 стильных и долговечных материалов, которые заменят обои и линолеум в 2026 году
  2. Пенсия-2027 меняет правила игры: почему увольнение внезапно стало единственным способом получить индексацию
  3. «Прочее» в платежке оказалось ловушкой: как россиян по ЖКХ обворовывают через незаметные начисления каждый месяц

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Жизнь изменится до неузнаваемости уже с 9 мая: три знака зодиака окажутся в центре судьбоносных событий

Гид по Казани

49 минут назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

жук щитник

Гороскопы

16 часов назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

3 дня назад

Где отдохнуть весной: идеи для перезагрузки и новых впечатлений

обучение программированию казань в Казани

Кулинария

день назад

Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы

Гороскопы

день назад

2026 год станет точкой перезапуска: астрологи раскрыли, кому выпадет шанс начать всё заново

Кулинария

день назад

Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Кулинария

10 часов назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Отказался от дорогого сайдинга и не пожалел: простой материал помог обновить фасад и сэкономить 200 тысяч
Новости Казани
10 часов назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного...

Новости Казани

21 минуту назад

Фермер предстанет перед судом за финансирование взятки

Новости Татарстана

58 минут назад

Электромонтажник погиб от удара током в Бугульме

Новости России

час назад

Размер пенсии окажется неприятным сюрпризом: названы причины, которые снижают будущие выплаты

Новости Татарстана

час назад

Речной маршрут Казань – Набережные Челны дополнят остановкой в Камском Устье
В Казани частные дома оказались дешевле трехком...
Новости Казани
день назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

Новости Казани

2 часа назад

В Казани мотоциклист погиб в ДТП с легковым автомобилем

Новости Татарстана

2 часа назад

ДТП на трассе М-7 в Татарстане унесло две жизни

Новости Казани

3 часа назад

Банк ДОМ.РФ открыл прием заявок на кредитование подрядчиков ИЖС в рамках программы «зонтичного» поручительства
Рыночная ипотека под 11,9% в Татарстане: маркет...
Интересное в Казани
6 дней назад

Рыночная ипотека под 11,9% в Татарстане: маркетинг или реальность? Разбираем механику сделки