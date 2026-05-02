Туристы пожаловались на дорогой отдых в Сочи

Сочи, который долго оставался одним из самых популярных направлений для летнего отдыха россиян, в этом сезоне все чаще вызывает недовольство у туристов. Как пишет «Интересная Россия», отдыхающие обращают внимание на прохладную погоду, высокие цены и изменившуюся атмосферу курорта.

Сообщается, что 10 августа в Адлере туристы столкнулись с пасмурной погодой, ветром и пониженной температурой. Воздух прогревался примерно до +21 градуса, а вода — до +18. В таких условиях пляжи оставались почти пустыми, а отдыхающие надевали теплую одежду и искали укрытие от ветра.

Недовольство вызвали и расходы. По словам туристов, поездка на такси от аэропорта до вокзала обходилась примерно в 800 рублей, аренда лежака — в 400 рублей, а час в бунгало на пляже стоил от 1500 рублей.

Чтобы сэкономить, часть отдыхающих брала с собой еду, коврики и зонты, отказываясь от аренды и покупок на месте.

Высокие цены отмечались и в заведениях питания. По словам туристов, даже в столовых блинчики стоили около 200 рублей, суп — 300 рублей, котлета по-киевски — 490 рублей, уха — 650 рублей, а рыба на гриле — от 1250 рублей.

Рекомендуем также:

При этом уровень сервиса, как отмечали отдыхающие, почти не изменился по сравнению с прошлым, когда цены были ниже. Из-за этого некоторые сравнивали Сочи с зарубежными курортами и отмечали, что отдых в Турции может быть комфортнее и дешевле.

Часть туристов признавалась, что осталась недовольна поездкой. В разговорах звучали шутки о том, что цены сопоставимы с дорогими направлениями, а впечатления — более скромные.

Эксперты связывают рост цен с высоким спросом, ограничениями на поездки за границу и желанием бизнеса заработать в сезон. Однако такие условия могут отпугнуть даже постоянных гостей курорта.

В результате для многих поездка в Сочи превращается в затратный опыт. Туристы стараются экономить и рассчитывают, что со временем курорт снова станет более доступным.

Рекомендуем также: