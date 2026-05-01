Польза

Весной делаю это один раз — и не узнаю куст: вишня становится крупной, сладкой и невероятно урожайной

Дача и огород Удобрения Советы
Ульяна Сенько Редактор федеральной ленты новостей
Ульяна Сенько
Вишня утопает в цветах, но вместо щедрого урожа...

Вишня вырастает крупной, сладкой и в огромном количестве / PROKAZAN

Подписаться на Дзен.канал

Вишня цветёт пышно, а ягод почти нет? Вот чем подкормить дерево, чтобы собрать ведро сладких плодов

Каждую весну вишня стоит в саду словно в белоснежной фате — ветки усыпаны цветами, глаз радуется. Но проходит время, и вместо щедрого урожая хозяин видит редкие, мелкие и кислые ягоды. Знакомая картина? Причина чаще всего кроется не в погоде, а в истощённой почве и неправильных подкормках.

Если дерево годами тянет питание из земли без поддержки, сил на полноценный урожай просто не остаётся. Исправить ситуацию реально — важно вовремя и правильно внести удобрения.

Ранняя весна: даём старт росту

До распускания почек вишне особенно нужны азот и кальций. Азот помогает нарастить крепкие молодые побеги, а кальций отвечает за формирование плотной косточки и общее здоровье плодов.

Оптимальный вариант — кальциевая селитра. Достаточно 20–30 граммов на квадратный метр приствольного круга. Удобрение рассыпают по земле и аккуратно заделывают в почву. Это простой шаг, который закладывает основу будущего урожая.

Важно не пропустить момент: подкормку проводят именно ранней весной, пока дерево не вступило в активную фазу цветения.

После цветения: формируем завязи

Когда лепестки опали и начали образовываться завязи, вишне требуются калий и фосфор. Эти элементы напрямую влияют на количество ягод, их размер и сладость. Кроме того, они укрепляют иммунитет дерева.

Подойдёт монофосфат калия или специализированный комплекс для плодовых культур. Такая подкормка помогает вишне «удержать» завязи и не сбросить их раньше времени.

Садоводы отмечают, что именно этот этап часто становится решающим: без фосфора и калия ягоды вырастают мелкими и кислыми.

Осень: закладываем урожай на следующий год

После листопада дерево начинает готовиться к зиме и одновременно формирует цветочные почки на будущий сезон. В этот период вишне необходима поддержка.

Под каждое дерево вносят ведро перепревшего компоста, добавляя фосфорно-калийные удобрения. Такая схема помогает культуре легче пережить морозы и обеспечивает обильное цветение весной.

А вот азот во второй половине лета строго исключают. Он провоцирует рост зелёной массы, из-за чего снижается морозостойкость.

После любой корневой подкормки дерево обязательно нужно хорошо пролить водой — это ускорит усвоение питательных веществ.

Опыт садоводов: результат уже через год

Светлана из Тверской области рассказывает, что её вишня обильно цвела, но почти не завязывала плодов. Весной она внесла кальциевую селитру, после цветения — монофосфат калия, а осенью добавила компост. Уже на следующий год собрала целое ведро крупных сладких ягод.

Похожую схему применил и Владимир из Краснодарского края. Раньше его вишня давала мелкие и кислые плоды, но после перехода на системные подкормки ягоды стали заметно крупнее и слаще. Теперь соседи спрашивают у него совет.

Правильное питание — это не разовая мера, а система. Если соблюдать сроки и дозировки, вишня обязательно отблагодарит богатым урожаем, сообщает krasnodarmedia.su.

Рекомендуем также:

  1. Когда хочется домашнего тепла: суп-затирка как у бабушки готовится быстро и получается идеально
  2. Всего три простых продукта — и вы уже на кухне в Турции: хрустящий сигара бёрек без теста покорит с первого укуса
  3. Не сдал практику — начинай сначала: новые правила ГИБДД могут затянуть получение прав на месяцы
  4. Май заставит сказать правду, которую скрывали: прогноз для всех знаков зодиака о любви и переменах
  5. Они умеют очаровывать тогда, когда это необходимо: раскрыты знаки зодиака с расчетливым обаянием

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

16 часов назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

час назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

дезинфекция от тараканов в волоколамске

Кулинария

день назад

Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы

Гид по Казани

3 дня назад

Почему казанцы выбирают строительство дома вместо квартиры

хип хоп для детей спб в Санкт-Петербурге

Гороскопы

день назад

2026 год станет точкой перезапуска: астрологи раскрыли, кому выпадет шанс начать всё заново

Кулинария

день назад

Всего стакан овсянки — и магия на кухне: пирог, который съедают быстрее, чем остывает

Кулинария

10 часов назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Гороскопы

день назад

Май 2026 станет месяцем судьбоносных перемен: астрологи раскрыли даты денег, любви и самых опасных периодов

Не у нас

6 часов назад

Casio показала часы AE1600HX за 46 долларов с батарейкой на 10 лет
Новости Казани
10 часов назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного...

Новости Казани

32 минуты назад

Фермер предстанет перед судом за финансирование взятки

Новости Татарстана

час назад

Электромонтажник погиб от удара током в Бугульме

Новости России

час назад

Размер пенсии окажется неприятным сюрпризом: названы причины, которые снижают будущие выплаты

Новости Татарстана

час назад

Речной маршрут Казань – Набережные Челны дополнят остановкой в Камском Устье
В Казани частные дома оказались дешевле трехком...
Новости Казани
день назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

Новости Казани

2 часа назад

В Казани мотоциклист погиб в ДТП с легковым автомобилем

Новости Татарстана

3 часа назад

ДТП на трассе М-7 в Татарстане унесло две жизни

Новости Казани

3 часа назад

Банк ДОМ.РФ открыл прием заявок на кредитование подрядчиков ИЖС в рамках программы «зонтичного» поручительства
«Приходят без опыта, а через полгода зарабатыва...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Приходят без опыта, а через полгода зарабатывают стабильно»: где в Казани новичка доводят до результата, а не бросают на старте