Нарколог предупредил о рисках бытового пьянства

Привычку пить алкоголь по пятницам в наркологии относят к эпизодическому употреблению, хотя в быту ее часто называют бытовым пьянством. О признаках начала зависимости рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Калининградской области Игорь Ли в эфире во «ВКонтакте», передает «Клопс».

Специалист отметил, что эпизодическим считается употребление как раз в неделю, так и раз в месяц. По его словам, такая практика может со временем привести к формированию зависимости.

Он пояснил, что если после употребления алкоголя человек на следующий день не испытывает потребности в опохмелении и может выполнять обычные задачи, это чаще относится к бытовому пьянству. При этом появление похмельного синдрома и ухудшение самочувствия, мешающее работе, он назвал тревожным сигналом.

Нарколог также указал, что при регулярном употреблении раз в неделю есть риск постепенного увеличения дозы и частоты. По его словам, именно это часто становится шагом к развитию зависимости.

Он добавил, что вторая стадия алкоголизма в среднем длится от шести до двенадцати лет, из-за чего многие не сразу замечают проблему.

Отдельно специалист обратил внимание на ежедневное употребление пива. Он отметил, что, несмотря на невысокую крепость, этот напиток нельзя считать безопасным, поскольку содержащиеся в нем фитоэстрогены могут влиять на гормональную систему.

Врач подчеркнул, что даже редкое, но регулярное употребление алкоголя, например раз в месяц, может стать началом формирования зависимости.

