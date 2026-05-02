Виниловые обои стремительно теряют популярность: дизайнеры в 2026 году выбирают более прочный и стильный материал

Помните, как мучительно выбирать виниловые обои? Боятся влажной уборки, легко царапаются, а под ними со временем может появиться плесень. В 2026 году дизайнеры всё чаще советуют альтернативу, о которой раньше знали единицы. Речь о стеклообоях — материале, который клеят один раз, а перекрашивать можно хоть каждый год без потери фактуры.

Рынок отделки стремительно меняется: практичность выходит на первый план. Люди больше не хотят переклеивать стены каждые пять лет. Им нужен вариант «сделал и забыл». И стеклообои неожиданно стали именно таким решением.

Что это за материал и почему его не стоит бояться

Не пугайтесь названия — к стекловате это не имеет никакого отношения. Стеклообои делают из тончайших нитей расплавленного кварцевого песка и соды. Эти нити ткут в плотное полотно с рельефной поверхностью.

На ощупь они слегка шершавые, напоминают рогожку или классическую «ёлочку». Материал плотный, режется ножом, но руками его порвать невозможно. Уже на этом этапе становится понятно — перед нами не хрупкая декоративная отделка, а почти «броня» для стен.

Пять причин, почему стеклообои хвалят в 2026 году

Первая причина — прочность. Когти собаки, детские машинки, постоянные перестановки мебели им практически не вредят. Там, где винил рвётся или трескается, стеклообои сохраняют форму.

Вторая — устойчивость к влаге. Их спокойно клеят в ванной, на кухне и даже в прихожей с сыростью. Материал не пузырится и не гниёт. Более того, стекловолокно не является питательной средой для грибка, поэтому риск появления чёрной плесени минимален.

Третья причина — воздухопроницаемость. В отличие от плотного винила, стеклообои «дышат». Стены не запотевают, в помещении не появляется затхлый запах. Для квартир с плохой вентиляцией это критично.

Четвёртая — перекраска. И это главный козырь. Стеклообои выдерживают до 15–20 перекрашиваний. Рельеф остаётся чётким, фактура не «плывёт». Захотели обновить интерьер через три года — достаточно взять валик и сменить цвет.

Пятая — лёгкий уход. Пыль почти не налипает, поверхность можно мыть щёткой с моющим средством. Единственное ограничение — агрессивные растворители.

Есть ли минусы

Полностью идеальных материалов не бывает. Перед покраской стеклообои нужно обязательно грунтовать разбавленным клеем. Если этого не сделать, краска впитается слишком глубоко, и её расход вырастет в разы.

Кроме того, клеить их лучше вдвоём. Полотно тяжёлое, быстро «схватывается» со стеной и может прилипать к рукам. Но после высыхания становится понятно, что усилия были не напрасны.

Как стеклообои смотрятся в интерьере

Скандинавский минимализм, лофт, прованс — стеклообои органично вписываются в разные стили. Под покраску можно получить как почти гладкую стену, так и выраженную фактурную «ёлочку».

Ещё один бонус — они лучше флизелина скрывают мелкие трещины и неровности основания. Это особенно актуально для новостроек, где стены «играют» первые годы.

Если вы устали от капризного винила и хотите покрытие, которое не боится воды, когтей и времени, стеклообои действительно стоит рассмотреть. Это не модный всплеск интереса, а практичное решение на десятилетия: один раз поклеить — и перекрашивать под настроение, не начиная ремонт заново, сообщает progoroduhta.ru.

