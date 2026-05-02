Кулинария

Больше никакого риса в тефтелях: этот неожиданный рецепт делает блюдо в разы вкуснее и сочнее

Кулинария
Анна Полякова Редактор food-ленты
Многие хозяйки по привычке добавляют в тефтели рис, считая его обязательным ингредиентом. Однако есть более интересный и даже полезный вариант, который делает блюдо особенно сочным и нежным. Стоит всего лишь заменить крупу на доступный овощ — и привычный ужин заиграет новыми вкусами.

Капуста в составе фарша придаёт тефтелям мягкость, лёгкость и дополнительную сочность. При этом вкус остаётся насыщенным, а сами изделия получаются пышными и ароматными. Такой вариант особенно понравится тем, кто хочет сделать блюдо менее калорийным, но не потерять в качестве.

Для приготовления понадобятся:

  • 500 г мясного фарша;

  • 200 г капусты;

  • 1 яйцо;

  • 1 луковица;

  • соль и специи по вкусу;

  • 3 ст. л. томатной пасты;

  • 2 стакана воды.

Как подготовить основу для тефтелей

Лук необходимо мелко нарезать и обжарить в глубокой сковороде с небольшим количеством масла до золотистого оттенка. Затем к нему добавить тонко нашинкованную капусту. Чтобы овощ быстрее стал мягким, в сковороду вливают немного воды и тушат массу под крышкой.

Важно не пересушить капусту — она должна стать мягкой, но сохранить лёгкую сочность. После тушения смесь остужают до тёплого состояния, чтобы яйцо в фарше не свернулось раньше времени.

Формирование и запекание

К остывшей капусте добавляют мясной фарш, сырое яйцо, соль и любимые специи. Всё тщательно перемешивают до однородности. Масса получается нежной и слегка воздушной.

Из фарша формируют аккуратные круглые тефтели и выкладывают их в форму для запекания. Отдельно разводят томатную пасту в двух стаканах воды — этим соусом заливают заготовки.

Запекают блюдо в разогретой до 200 градусов духовке около 50 минут. За это время тефтели полностью пропитываются томатным соусом и становятся особенно сочными.

Такой способ приготовления позволяет отказаться от привычного риса и открыть для себя новый вариант любимого блюда. Капуста не ощущается как отдельный ингредиент, но делает текстуру более нежной и лёгкой, делится magadanmedia.ru.

