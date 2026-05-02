Ученые назвали препараты с высоким риском для печени
Международная команда исследователей проанализировала 194 лекарства, которые могут оказывать негативное влияние на печень. По данным akpars.ru, специалисты выделили 17 препаратов, связанных с 1739 случаями госпитализации из-за острой печеночной недостаточности.
В список вошли средства, применяемые при инфекциях, онкологических и психических заболеваниях, а также при лечении туберкулеза. В частности, упоминались метронидазол, который используют при бактериальных инфекциях, и ставудин, применяемый в противовирусной терапии.
Также исследователи указали на эрлотиниб, леналидомид и талидомид, которые используют при лечении онкологических заболеваний.
Отдельно был отмечен хлорпромазин — препарат, применяемый в психиатрии. Кроме того, в перечень вошел изониазид, который используется в стандартных схемах лечения туберкулеза.
Авторы исследования подчеркнули, что все эти лекарства продолжают применяться в медицинской практике. При этом они указали, что их прием требует строгого соблюдения дозировок и контроля со стороны врача.
Специалисты также предупредили, что самолечение, изменение схемы приема без консультации и превышение дозы могут привести к серьезным последствиям.
