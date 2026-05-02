Туристов возмутили депозиты в заведениях Абхазии

Анна Сальникова
Некоторые кафе и рестораны в Абхазии вызывают недовольство у российских туристов из-за платного входа и системы депозитов. О таком опыте, как сообщает АБН24, рассказала путешественница Светлана Орлова.

Она отметила, что одно из популярных заведений привлекает гостей необычной архитектурой. Однако попасть внутрь можно только через ресторан, где за вход требуется заплатить около 1000 рублей.

Для многих посетителей это становится неожиданным. Они рассчитывают просто зайти, осмотреть интерьер или сделать небольшой заказ, но сталкиваются с обязательной оплатой.

Орлова также указала, что в ряде заведений действует депозитная система. Минимальная сумма начинается примерно от 1500 рублей. Даже если гость планирует заказать только кофе, ему необходимо внести этот депозит.

По ее словам, такие условия вызывают раздражение у части туристов, и некоторые предпочитают уйти, не делая заказ.

При этом Абхазия остается популярным направлением среди российских путешественников. Несмотря на жалобы на сервис и отношение, интерес к поездкам в регион сохраняется высоким.

